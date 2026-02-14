ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الخيارات العسكرية التي يدرسها ترامب ضد إيران تشمل اتخاذ إجراء عسكري يستهدف البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضافت أن ترامب يدرس خيارات أخرى، منها إرسال قوات خاصة أميركية (كوماندوز) لاستهداف مواقع عسكرية إيرانية محددة، لكن قبل أن يتمكن البنتاغون من القيام بأي من هذا، يجب أن يكون أكثر استعدادا.

وأشار المسؤولون إلى أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15إي" إلى المنطقة.

كما ذكر مسؤول أن قاذفات بي-2 وغيرها من القاذفات بعيدة المدى المتمركزة في الولايات المتحدة، والقادرة على ضرب أهداف في إيران، لا تزال في حالة تأهب قصوى.

ويقول محللون عسكريون إن مؤشرات أخرى على عمليات كبرى محتملة تشمل عدد طائرات التزود بالوقود جوا في الشرق الأوسط أو بالقرب منه، وعدد طائرات إي إيه-18 غراولر، وهي طائرات تشويش راداري يمكنها مرافقة القاذفات، وهناك طائرات غراولر على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن.