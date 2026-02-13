وتابع ماكرون، في مؤتمر ميونيخ للأمن: "على أوروبا تحديد قواعد للتعايش مع روسيا في حال إرساء السلام في أوكرانيا"، بغية "الحد من خطر التصعيد".

وأوضح: "على الأوروبيين البدء بهذا العمل، انطلاقا من تفكيرهم ومصالحهم الخاصة". واقترح أن "يُطلق الأوروبيون سلسلة من المشاورات في شأن هذا الموضوع المهم".

ورأى أن على دول القارة العجوز "تطوير" ترسانتها الدفاعية بفاعلية، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة "الضربات الدقيقة" البعيدة المدى، إذا شاءت أن تكون في "موقع قوة" للتفاوض مع روسيا في المستقبل.

كما شدد ماكرون: "لا سلام في أوكرانيا دون أوروبا ويجب أن يشارك الأوروبيون في المفاوضات".

وأكد أنه "يتعيّن على أوروبا أن تصبح قوة جيوسياسية، داعيا إلى اتخاذ أوروبا "قدوة" بدلا من انتقادها.

وتابع: "علينا كأوروبيين أن نخفض اعتمادنا على الآخرين ومن المنطقي أن نصنع منظومات دفاعنا".