وفي تصريحات من البيت الأبيض، أبرز ترامب: "المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم.. وأعتقد أنها ستكون ناجحة" وستؤدي إلى اتفاق.

كما أوضح أن حاملة الطائرات الأميركية الثانية ستغادر قريبا إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود حاملة أخرى أميركية بالفعل في المنطقة، وقال ردا على سؤال: "في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران، فسنحتاج إليها.. وإذا توصلنا إلى اتفاق، فقد تغادر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر، الخميس، عن أمله في أن تسهم جهود ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق ⁠مع إيران لتجنب أي تحرك عسكري.

وقال نتنياهو، قبل مغادرته واشنطن، إنه عبّر خلال اجتماعه مع ترامب عن "شكوك عامة"، وإنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يجب أن يشمل العناصر بالغة الأهمية لإسرائيل.

وأضاف أن هذه العناصر تشمل البرنامج النووي لإيران وصواريخها الباليستية والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

من جهة أخرى، دعا ترامب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى "التحرك"، وذلك قبل جولة تفاوض جديدة مقررة الأسبوع المقبل.

وتابع: "روسيا تريد التوصل الى اتفاق وعلى زيلينسكي أن يتحرك. وإلا سيضيع فرصة جيدة جدا".

كما أعلن ترامب في معرض حديثه أنه سيزور فنزويلا، لكنه لم يحدد موعدا.