وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن وضع الحماية المؤقتة الذي منح في البداية للمواطنين اليمنيين في سبتمبر 2015 بسبب الحرب المستمرة في بلادهم، سينتهي في غضون 60 يوما.

ويسمح هذا الوضع لعدد قليل من الأشخاص بالعيش والعمل في الولايات المتحدة، إذا اعتبرت أنهم سيكونون بخطر في حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي، بسبب حرب أو كارثة طبيعية أو غيرها من الظروف الاستثنائية.

ويستفيد حوالى 1400 يمني من هذا الوضع في الولايات المتحدة.

وقالت نويم في بيان: "بعد مراجعة الوضع في البلاد والتشاور مع الوكالات الحكومية الأميركية ذات الصلة، قررت أن اليمن لم يعد يستوفي المتطلبات القانونية لوضع الحماية المؤقتة".

وأضافت أن "السماح للمستفيدين اليمنيين من وضع الحماية المؤقتة بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع مصلحتنا الوطنية".

وأشار البيان إلى أن "أمام اليمنيين المستفيدين من هذا الوضع، الذين ليس لديهم أساس قانوني آخر للبقاء في الولايات المتحدة، 60 يوما لمغادرة الأراضي الأميركية تحت طائلة التوقيف".

وذكر أنه "في المقابل سيمنح الأشخاص الذين يغادرون طواعية تذكرة سفر مجانية ومكافأة مغادرة مقدارها 2600 دولار".

وألغت إدارة ترامب الحماية المؤقتة لمواطني العديد من البلدان، مثل فنزويلا وهايتي ونيبال، في إطار سياستها الصارمة للحد من الهجرة.