ويأتي اللقاء الذي دام ساعة بحسب أوساط روبيو، بعد أيام من إعلان دونالد ترامب أن نظيره شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة أواخر العام الجاري، وأنه سيستقبله في البيت الأبيض للبحث خصوصا في المسائل التجارية.

واجتمع روبيو ووانغ في أحد الفنادق الكبرى بعاصمة مقاطعة بافاريا، وتصافحا من دون الإدلاء بتصريحات للصحفيين.

وهيمن التوتر في شأن الرسوم الجمركية على العلاقات بين القوتين العظميين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الفائت.

ويؤكد الرئيس الأميركي أنه ونظيره الصيني يجريان باستمرار مباحثات هاتفية تتعلق بالقضايا الاقتصادية والتجارية.

أما روبيو ووانغ فسبق أن التقيا في ماليزيا في يوليو المنصرم، وتحادثا هاتفيا مرات عدة.

وصل وزير الخارجية الأميركي صباحا إلى ميونيخ حيث يُتوقع أن يعقد سلسلة من الاجتماعات، أحدها الجمعة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أن يلقي كلمة مرتقبة السبت أمام كبار المسؤولين الدفاعيين والأمنيين.

وحصل اجتماع روبيو ووانغ في وقت كثفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" جهودها لتجنيد جواسيس في الصين، إذ نشرت الخميس مقطع فيديو باللغة الصينية يتوجه إلى ضباط في الجيش.

وتوعّدت الصين ردا على ذلك باتّخاذ "كلّ الإجراءات اللازمة" لمكافحة محاولات التجسس الخارجي.