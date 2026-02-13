وقال الكرملين: "تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن لمحاولة التوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا، في جنيف في 17 و 18 من فبراير الجاري".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله إن الجولة "وستكون كذلك بصيغة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن كييف تسعى إلى دعم مقترحات السلام الأميركية لإنهاء الحرب ⁠مع روسيا، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس دونالد ترامب حل النزاع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة نشرتها مجلة "ذي أتلانتيك"، ‌أن كييف مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء على الاتفاق، لكنها لن ‌تقبل باتفاق ‌يضر بمصالح أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي للمجلة الأميركية أن "الأسلوب الذي اخترناه هو ألا يعتقد الأميركيون أننا نريد مواصلة الحرب... لهذا السبب بدأنا في دعم ‌مقترحاتهم بكل سبيل يسرع ‌الأمور".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا إن بلاده "لا تخشى شيئا. هل نحن مستعدون للانتخابات؟ مستعدون. هل نحن مستعدون للاستفتاء؟ مستعدون".

ويسعى زيلينسكي إلى بناء ⁠علاقات جيدة ‌مع واشنطن منذ أن تحول اجتماع في المكتب ⁠البيضاوي في فبراير 2025 إلى مشادة ⁠كلامية مع ترامب ونائبه جيه دي فانس.