ووفقا ​للبيان المنشور على صفحة الجامعة على فيسبوك، ‌وقع إطلاق النار حوالي الساعة 9:15 مساء بالتوقيت المحلي في ‌شقة ‌بمجمع هيوجين سويتس السكني للطلاب.

ولم تتوفر بعد تفاصيل رسمية إضافية، بما في ذلك ما إذا كان الجاني لا يزال طليقا.

وذكر ‌البيان "لم يؤكد مسؤولو ‌الجامعة ⁠بعد هوية القتيلين أو حالة المصاب".

وتعد جامعة ساوث كارولاينا، التي يتجاوز عدد الطلاب المسجلين فيها 3000 طالب، ⁠واحدة ‌من جامعتين تاريخيتين لأصحاب البشرة الداكنة في ⁠أورانجبرغ، وهي مدينة تقع على ضفاف ⁠النهر وتبعد حوالي 64 كيلومترا جنوب شرقي كولومبيا عاصمة ​الولاية. والجامعة ⁠الأخرى هي جامعة ​كلافلين.

وقال شخص أجاب على الهاتف في مكتب السلامة العامة بالجامعة مساء أمس ​الخميس إنه لا يحق له تقديم أي معلومات عن الواقعة.

وقالت الجامعة إنها طلبت من قسم إنفاذ القانون بالولاية التحقيق ​في ‌إطلاق النار، وإن دروس اليوم الجمعة ألغيت.