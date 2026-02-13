وقال متحدث باسم الشرطة إن الإقلاع لم يعد ممكنا حاليا بسبب إغلاق نقاط التفتيش، موضحا أنه لا يوجد خطر داهم على حياة المسافرين أو سلامتهم، وأن الخطوة تأتي في إطار إجراءات وقائية فقط.

وأضاف أن نقطة التفتيش الأمنية أُغلقت صباحا، كما أُخليت المنطقة الأمنية في الصالتين 1 و2، بينما لا تزال العمليات جارية من دون تحديد موعد لإعادة فتحها.

وأشار المسؤول إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلة الاستطلاع، لذلك لا يمكن تقديم تفاصيل مؤكدة عن طبيعة الحادث حتى الآن.

وبسبب الإغلاق، تعذر إنهاء إجراءات المسافرين المغادرين أو تفتيش الركاب وحقائب اليد، ما يعني عدم السماح بدخولهم إلى المنطقة الأمنية في الوقت الراهن.

في المقابل، أكد المتحدث أن الرحلات القادمة لم تتأثر بالإجراءات، ويمكن للركاب القادمين مغادرة مبنى المطار بشكل طبيعي.

كما لفت إلى أن المطار بدأ، الخميس، تطبيق تقنية أمنية جديدة، مضيفا أن احتمال ارتباط الحادث بها ما يزال قيد التحقيق، في ظل استمرار عمليات الفحص الواسعة.