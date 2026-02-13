وفي بيان لها، قالت كيم إنها تعتقد أنه من "حسن الحظ" أن وزير الوحدة "جونغ دونغ-يونغ" أعرب رسميا، الثلاثاء، عن أسفه لتوغل المسيرات في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت كيم: "أقدر ذلك باعتباره سلوكا معقولا للغاية".

وفي يوم الثلاثاء، أعرب الوزير عن أسفه إزاء حادث المسيرات التي يُزعم أن مدنيين أرسلوها إلى الشمال خلال خطاب تهنئة في قداس كاثوليكي، قائلا إن كوريا الجنوبية تسعى إلى "الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي بين الكوريتين"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكان هذا أول تعبير عن الأسف من سول منذ أن زعمت كوريا الشمالية الشهر الماضي أن كوريا الجنوبية أرسلت مسيرات مزودة بمعدات مراقبة في سبتمبر و4 يناير.

وأطلقت كوريا الجنوبية على الفور تحقيقا في هذا الادعاء وحددت 3 مشتبه بهم مدنيين، من بينهم طالب دراسات عليا في الثلاثينيات من عمره، بالإضافة إلى شخصين على صلة به من قيادة الاستخبارات العسكرية.

وقالت كيم إن كوريا الشمالية "لا تهتم بهوية المسؤول عن تسلل المسيرات إلى المجال الجوي لكوريا الشمالية، وما إذا كان فردا أو منظمة مدنية"، ووصفت مرة أخرى الحادث بأنه "انتهاك خطير لسيادتنا".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عنها قولها: "يتعين على سلطات كوريا الجنوبية اتخاذ تدابير وقائية لضمان عدم تكرار مثل هذا الانتهاك الخطير للسيادة".

وحذرت كيم أيضا من أن تكرار مثل هذا الاستفزاز "سيؤدي إلى رد فعل رهيب"، مضيفة أن كوريا الشمالية ستختار "بلا شك" أحد "خطط الهجوم المضاد المختلفة المطروحة على الطاولة".

وأشارت إلى أنها "تحذر سلطات كوريا الجنوبية لضرورة الانتباه إلى الوقاية والمنع، حتى لا يتكرر مثل هذا العمل الأحمق مرة أخرى داخل بلادهم".

وينظر إلى رسالة كيم على نطاق واسع على أنها تطور إيجابي، حيث تسعى إدارة الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى استئناف الحوار مع بيونغيانغ لتخفيف التوترات العسكرية وبناء السلام.