وأضاف زيلينسكي، في مقابلة نشرتها مجلة "ذي أتلانتيك"، ‌أن كييف مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء على الاتفاق، لكنها لن ‌تقبل باتفاق ‌يضر بمصالح أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي للمجلة الأميركية أن "الأسلوب الذي اخترناه هو ألا يعتقد الأميركيون أننا نريد مواصلة الحرب... لهذا السبب بدأنا في دعم ‌مقترحاتهم بكل سبيل يسرع ‌الأمور".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا إن بلاده "لا تخشى شيئا. هل نحن مستعدون للانتخابات؟ مستعدون. هل نحن مستعدون للاستفتاء؟ مستعدون".

ويسعى زيلينسكي إلى بناء ⁠علاقات جيدة ‌مع واشنطن منذ أن تحول اجتماع في المكتب ⁠البيضاوي في فبراير 2025 إلى مشادة ⁠كلامية مع ترامب ونائبه جيه دي فانس.

ونفى زيلينسكي ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" ⁠هذا الأسبوع عن إجراء الانتخابات والاستفتاء في 24 فبراير، الذكرى الرابعة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال إن هناك "أمورا لم تُحسم بعد مثل وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية الأميركية المقترحة ضد أي غزو مستقبلي".

ونقلت المجلة عنه قوله "لا أحد يتشبث بالسلطة. ‌أنا مستعد للانتخابات. لكننا من أجل ذلك نحتاج إلى الأمن وضمانات أمنية ووقف لإطلاق النار".

وحثّ زيلينسكي الشركاء الأوروبيين على تسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي في أعقاب الهجمات الجوية الروسية العنيفة على بلاده.

وفي خطاب عبر الفيديو مساء الخميس، قال زيلينسكي: "هذه مهمة رئيسية الآن ليس فقط لأوكرانيا، بل للجميع في أوروبا"، مضيفا: "يجب ألا يعتاد الروس على الاعتقاد بأن صواريخهم وطائرات (شاهد) تساعدهم بأي شكل من الأشكال".

وكان زيلينسكي قد ذكر في وقت سابق أن أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" لم تكن قادرة على العمل في يناير بسبب نقص الذخيرة.

وتسببت الهجمات الروسية التي شملت 25 صاروخا وأكثر من 200 طائرة مسيرة في أضرار جسيمة للبنية التحتية للطاقة في كييف وأوديسا ودنيبرو في وقت مبكر من يوم الخميس.