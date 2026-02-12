وأضاف ترامب، للصحفيين: "⁠علينا ​إبرام ⁠اتفاق مع إيران، ​وإلا فستكون ​العواقب وخيمة للغاية".

وأوضح: "نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه.. كما أن نتنياهو لم يطلب مني التوقف عن التحدث إلى إيران".

وتابع: "كان على إيران إبرام اتفاق حينما وجهنا لها الضربة الأخيرة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو عبّر، في وقت سابق الخميس، عن أمله في أن تسهم جهود ترامب ​في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق ⁠مع إيران لتجنب أي تحرك عسكري.

وقال نتنياهو، قبل مغادرته واشنطن، إنه عبّر خلال اجتماعه مع ترامب عن "شكوك عامة"، وإنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يجب أن يشمل العناصر بالغة الأهمية لإسرائيل.

وأضاف أن هذه العناصر تشمل البرنامج ​النووي لإيران وصواريخها الباليستية والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

من جهة أخرى، قال ترامب: "يجب أن يخجل الرئيس الإسرائيلي من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو.. محاكمة نتنياهو أمر مخز".

كما أعلن الرئيس الأميركي أنه سيقوم بزيارة الصين في شهر أبريل المقبل.