وذكر نتنياهو، في حديثه لوسائل إعلام: "لقد انتهيت الآن من زيارة قصيرة ولكنها مهمة في واشنطن، تضمنت محادثة مع صديقنا العزيز الرئيس ترامب. هناك علاقة وثيقة للغاية، وحقيقية للغاية، وصريحة للغاية بيننا".

وأكمل: "ركزت المحادثات بطبيعة الحال على عدة مواضيع، ولكن بشكل أساسي على المفاوضات مع إيران. يعتقد الرئيس أن الإيرانيين قد تعلموا بالفعل من هم الذين يتعاملون معهم، ويرى أن الشروط التي يضعها - بالإضافة إلى حقيقة أنهم أدركوا بالتأكيد خطأهم في المرة السابقة بعدم التوصل إلى اتفاق - قد تخلق الظروف الملائمة للتوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف: "لقد أراد سماع رأيي؛ ولن أخفي عنكم أنني أعربت عن شكوك عامة تجاه طبيعة أي اتفاق مع إيران، لكنني قلت إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بالفعل، فيجب أن يتضمن العناصر المهمة جداً بالنسبة لنا، بالنسبة لإسرائيل - وأعتقد أنها ليست لإسرائيل فقط - وهذا يعني ألا يقتصر الأمر على الملف النووي فحسب، بل يشمل أيضاً الصواريخ الباليستية والوكلاء الإيرانيين".

وتابع: "كان هذا هو جوهر المحادثة، رغم أننا تطرقنا أيضا إلى غزة والمنطقة بأكملها، بالإضافة إلى قضايا عامة أخرى. على أية حال، كانت محادثة أخرى مع صديق عظيم لدولة إسرائيل، لم يسبق له مثيل. شكراً جزيلاً لكم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، مساء الأربعاء، إن اجتماعه مع نتنياهو في البيت الأبيض "كان جيدا للغاية".

وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "انتهيتُ للتو من لقائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من ممثليه".

وأضاف: "كان لقاء جيدا للغاية، وتستمر العلاقات الوطيدة بين بلدينا".

وأوضح: "لم نتوصل إلى أي اتفاق سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاق".

وتابع: "وفي حال تحقق ذلك، أبلغتُ رئيس الوزراء بأن هذا سيكون خيارنا المفضل. أما في حال تعذر ذلك، فسننتظر لنرى ما ستؤول إليه الأمور".

وأردف قائلا: "في المرة السابقة، قررت إيران أن من مصلحتها عدم إبرام اتفاق، فتلقّت ضربة "مطرقة منتصف الليل"، ولم يكن ذلك في صالحها، نأمل أن تكون إيران هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية".