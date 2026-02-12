وأضاف ⁠التقرير ‌أن شخصين أصيبا ⁠بجروح طفيفة جراء ⁠التصادم ​الذي وقع ⁠الأربعاء، مشيرا إلى أن حالتهما مستقرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأميركية، العقيد إيمانويل أورتيز، قوله إن المدمرة الأميركية "يو إس إس تروكستون" من فئة "أرلي بيرك" وسفينة الدعم القتالي السريع "يو إس إن إس سابلاي" من فئة "سبلاي" اصطدمتا أثناء عملية التزود بالوقود في عرض البحر.

وأبرز أورتيز أن السفينتين أكدتا قدرتهما على مواصلة الإبحار بأمان بعد الحادث.

وأوضح أن سبب الاصطدام لم يتضح بعد، وأن الحادث قيد التحقيق.

وكانت المدمرة "تروكستون" قد غادرت ميناءها الرئيسي في نورفولك بولاية فرجينيا في 6 فبراير. وتعمل سفينة "سبلاي" حاليا في منطقة البحر الكاريبي.

وأفاد مسؤول عسكري بأن التصادم وقع في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية، التي تشمل منطقة البحر الكاريبي وأجزاء من جنوب المحيط الأطلسي وجنوب المحيط الهادئ.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعزيزات بحرية ضخمة في منطقة البحر الكاريبي خلال الأشهر الأخيرة لدعم حملته ضد مهربي المخدرات في المنطقة.

وتضم القيادة الجنوبية الأميركية 12 سفينة حربية، من بينها حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" ومجموعتها الضاربة.