وجاء الإعلان بعد تحقيق مشترك قاده جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووحدة التحقيق المركزية "أرزيم" التابعة لمديرية الأمن في وزارة الدفاع، بالتعاون مع الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة "معاريف"، تم توقيف عدد من المشتبه بهم، بينهم مدني وجندي احتياط، للاشتباه في قيامهم بالمراهنة على احتمالات تنفيذ عمليات عسكرية، اعتمادًا على معلومات مصنفة سرية.

وبعد استكمال التحقيق وتشكيل قاعدة أدلة، قررت النيابة العامة تقديم لوائح اتهام بحق عدد من المشتبه بهم بتهم أمنية خطيرة، إلى جانب مخالفات رشوة وعرقلة سير العدالة.

وتُعد منصة "بوليماركت"، التي أُطلقت عام 2020، موقعًا إلكترونيًا يتيح للمستخدمين المراهنة على توقعات تتعلق بأحداث سياسية وعالمية، باستخدام عملات رقمية، مع إمكانية التسجيل دون الكشف عن الهوية الحقيقية.

وأشارت جهات أمنية إلى أن المراهنة على عمليات عسكرية، خصوصًا من قبل أفراد مطلعين على معلومات حساسة، قد تكشف عن نوايا عملياتية أو توقيت هجمات محتملة، ما يشكل خطرًا أمنيًا فعليًا.

وأكدت الجهات الأمنية في بيان مشترك أن "الأجهزة المختصة تنظر بخطورة بالغة إلى الأفعال المنسوبة للمتهمين، وستعمل بحزم لإحباط أي استخدام غير قانوني لمعلومات مصنفة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه".

وأوضحت أن التفاصيل الواردة فقط هي التي سُمح بنشرها بقرار من المحكمة، بينما تبقى باقي تفاصيل التحقيق وهوية الضالعين خاضعة لأمر حظر نشر.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "أي استخدام لمعلومات مصنفة للغاية بهدف تحقيق مكاسب شخصية يُعد إخلالًا خطيرًا بالقيم العسكرية وخطًا أحمر واضحًا"، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات جنائية وقيادية بحق أي جهة يثبت تورطها.

وأشار الجيش إلى أنه، وفق نتائج التحقيق، لم تقع أضرار عملياتية نتيجة القضية الحالية، لكنه أكد اتخاذ خطوات لتشديد التعليمات داخل الوحدات العسكرية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.