وبحسب المعلومات، فإن الابنة التي يُعتقد أن اسمها كيم جو إيه وتبلغ أوائل سن المراهقة، باتت تظهر بوتيرة متزايدة في المناسبات الرسمية إلى جانب والدها، لا سيما خلال زيارات مواقع عسكرية ومشاريع تسليحية، وهو ما يراه محللون إشارة رمزية وسياسية إلى إعدادها لقيادة الجيل الرابع من حكم عائلة كيم.

ويترقب مراقبون ما إذا كانت ستشارك في اجتماع مرتقب لحزب العمال الحاكم، وكيف سيجري تقديمها رسميا، في وقت تشير فيه التقديرات الاستخباراتية إلى أنها تُعامل بالفعل كشخصية قيادية رفيعة.

ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر التاسع للحزب، المقرر أواخر فبراير، محطة مفصلية قد تكشف أولويات بيونغيانغ السياسية والاقتصادية والدفاعية للمرحلة المقبلة.