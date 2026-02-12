وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أشار فيدان إلى أن إبداء واشنطن استعدادها للتسامح مع تخصيب إيران لليورانيوم ضمن حدود واضحة يُعد تطوراً إيجابياً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستثناء إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران.

وأوضح ترامب، عقب محادثات استمرت نحو 3 ساعات في واشنطن، أن الاتفاق مع إيران يظل "الخيار المفضل" إذا أمكن تحقيقه، معرباً عن أمله في أن تتعامل طهران هذه المرة بـ"عقلانية أكبر".

كما أشار إلى أنه ناقش مع نتنياهو التطورات في غزة والمنطقة، مؤكداً استمرار العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده لن تتردد في الدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة.