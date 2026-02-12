وأشارت الصحيفة إلى أن زامير كان قد حذّر قبل نحو 5 سنوات، عشية مغادرته الجيش عام 2021، من مخاطر تقليص القوات البرية والاكتفاء بقوات محدودة عالية التقنية، لكن أحداث 7 أكتوبر وحرب "السيوف الحديدية" متعددة الجبهات أعادت بحسب التقرير تقييم تلك المقاربة.

وفي هذا السياق، دشّن زامير، الأربعاء، فرقة جديدة هي الفرقة 13، لتصبح الفرقة السابعة المناورة في الجيش الإسرائيلي، في خطوة وُصفت بأنها تحول عملي في بنية القوات البرية.

وذكرت "معاريف" أن إنشاء الفرقة الجديدة لا يحمل بُعدًا عسكريًا فحسب، بل يشكل أيضًا رسالة إلى صناع القرار بشأن الحاجة إلى ميزانيات أوسع وحجم قوات أكبر يتناسب مع طبيعة التهديدات.

ونقلت الصحيفة عن زامير قوله إن العمل في حملة متعددة الساحات يتطلب "زيادة كبيرة في عدد المقاتلين"، مشددًا على أنه "لا يمكن تقليص القوة البرية، ولا بديل عن فرقة مناورة تعمل في أراضي العدو لتحقيق حسم".

مراجعة بعد الحرب

وخلص التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر بات يعيد بناء قوته على أساس فهم أعمق لحجم المخاطر، مع قناعة متزايدة بأن المرونة العملياتية لا تتحقق بالتكنولوجيا وحدها، بل بتوافر كتلة بشرية قتالية قادرة على خوض معارك طويلة ومعقدة.

وبحسب "معاريف"، فإن التحول الذي يقوده زامير يعكس إدراكًا متناميًا داخل المؤسسة العسكرية بأن "الحجم هو جزء من الجودة"، وأن تقليص الجيش قد يضع إسرائيل أمام فجوة خطرة في أي مواجهة واسعة مقبلة.