وأوضح الجيش، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن المناورة ستشهد تحركات مكثفة لقوات الأمن والطوارئ والإنقاذ، إلى جانب انتشار للسفن في المنطقة، ضمن تدريبات تهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية.

وأكد البيان أنه "لا يوجد خطر من وقوع حوادث أمنية"، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث أي طارئ حقيقي، سيتم إبلاغ السكان عبر القنوات الرسمية لقوات الأمن.

وتأتي هذه المناورة في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة استنفار على أعلى المستويات الأمنية والعسكرية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والتهديدات بجولة مواجهة جديدة مع إيران.

لقاء نتنياهو وترامب

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد اجتماعًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناقشا خلاله مسار المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، حيث شدد نتنياهو على ضرورة أخذ الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار ضمن أي تفاهمات محتملة.

وتعكس المناورة في إيلات استمرار استعدادات الجيش الإسرائيلي للتعامل مع سيناريوهات تصعيد محتملة على أكثر من جبهة، في ظل بيئة إقليمية تتسم بحساسية عالية.