وصوّت لصالح قرار إلغاء الرسوم الجمركية على كندا ‌219 نائبا ‌مقابل رفض 211.

وينهي التصويت استخدام ترامب لحالة الطوارئ الوطنية لفرض تدابير تجارية ‌على السلع الكندية.

ولهذا التصويت ‌الرمزي ⁠أهميته في المجلس، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 عضوا ⁠مقابل ‌214.

وتوجد احتمالات ⁠كبيرة بتمرير القرار في مجلس الشيوخ ⁠الذي صوّت مرتين لمنع ترامب من ⁠فرض تعريفات جمركية على كندا رغم تمتع الجمهوريين بالأغلبية.

ومع ذلك، من المرجح ألا يصبح القرار قانونا إذ يتطلب الأمر أغلبية ثلثي الأصوات في كلا ‌المجلسين لتجاوز النقض المتوقع من ترامب.

وحذّر ترامب كندا الشهر الماضي من أنه في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين، سيفرض تعرفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع البضائع الواردة عبر الحدود.

وكتب ترامب وقتها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: "إذا كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعتقد أنه سيجعل كندا منفذا لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماما".