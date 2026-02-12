وفي ‌معرض حديثه عن ‌إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بحلول الصيف، قال زيلينسكي "الأمر لا يعتمد على أوكرانيا وحدها، بل على أميركا أيضا التي يجب أن تمارس الضغوط. معذرة على هذا التعبير ولكن لا سبيل آخر. يجب أن تمارس الضغوط على روسيا".

وأضاف أنه ⁠من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستشارك في محادثات السلام، التي ترعاها واشنطن، الأسبوع المقبل.

وسبق أن أوضح زيلينسكي أن واشنطن ترغب في إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات بحلول يونيو، وقال الأربعاء إن روسيا لا تزال تدرس المشاركة في الجولة المقترحة من محادثات السلام الثلاثية في ميامي.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لحضور ‌الاجتماع الذي يأتي عقب جولتين من المفاوضات الثلاثية في أبوظبي خلال الشهر الماضي.

اجتماع في ميامي

أعلن الكرملين ‌الثلاثاء أنه لم ⁠يتحدد بعد موعد للجولة التالية من محادثات السلام، لكنه أشار إلى أن من المرجح عقد المفاوضات قريبا.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن مسؤولين أميركيين اقترحوا عقد اجتماع ثلاثي يومي الإثنين والثلاثاء في ⁠ميامي.

وأحجم البيت الأبيض عن ‌التعليق على موعد عقد الجولة المقبلة من المحادثات.

الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

نفى زيلينسكي الأربعاء تقريرا نشرته ⁠صحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأنه يعتزم الإعلان في 24 فبراير، وهي ⁠الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية على أوكرانيا، عن إجراء انتخابات رئاسية واستفتاء على اتفاق سلام مع روسيا.

وردا على أسئلة صحفيين في محادثة عبر تطبيق ⁠واتساب، قال زيلينسكي إن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إلا في حالة وجود ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين.

وتابع زيلينسكي: "سبق أن قلت إن الأمر بسيط جدا: أرسوا وقفا لإطلاق النار، وستُجرى الانتخابات".

جدير بالذكر أن كييف تطالب بوقف لإطلاق النار طوال فترة أي حملة انتخابية، علما أن الانتخابات في أوكرانيا معلّقة عمليا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في العام 2022 بفعل الأحكام العرفية.