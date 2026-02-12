وقالت الشرطة الكندية إن منفذة الهجوم جيسي فان روتسيلار ⁠تبلغ من العمر 18 عاما وتعاني من مشاكل نفسية، لكنها لم تذكر الدافع وراء واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ البلاد.

وقال نائب مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية، دواين ماكدونالد، إن فان روتسيلار كانت لها سوابق من التواصل مع الشرطة بشأن صحتها النفسية.

وأضاف أنه تم العثور على والدة المشتبه بها وأخيها غير الشقيق مقتولين أيضا في منزل بالقرب من المدرسة، مؤكدا انتحار جيسي بعد إطلاق النار.

وأوضح ماكدونالد أن الشرطة "حضرت إلى منزل (الأسرة) عدة مرات على مدى السنوات الماضية، للتعامل ‌مع مخاوف تتعلق بالصحة النفسية ‌للمشتبه بها".

وأشار ⁠ماكدونالد إلى أن جيسي قتلت أولا والدتها البالغة من العمر 39 عاما وأخاها ⁠غير الشقيق ‌البالغ من العمر 11 عاما في منزل العائلة، ثم توجهت إلى ⁠المدرسة، حيث أطلقت النار على معلمة تبلغ من العمر 39 عاما، ⁠بالإضافة إلى ثلاث طالبات يبلغن 12 عاما وطالبين يبلغان من العمر 12 و13 عاما.

وأكد ماكدونالد في مؤتمر ⁠صحفي على اعتقاد الشرطة بأن "المشتبه بها تصرفت بمفردها... ومن السابق لأوانه التكهن بالدافع".

وفي وقت سابق من الأربعاء، وعد رئيس الوزراء مارك كارني، الذي بدا عليه الانزعاج، الكنديين بأنهم سيتجاوزون ما وصفه بأنه "حادث مروع".

وتعد الحادثة من بين أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ كندا التي تطبق قوانين أكثر ‌صرامة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة النارية، لكن الكنديين يمكنهم امتلاك أسلحة بموجب ترخيص.