وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "انتهيتُ للتو من لقائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من ممثليه".

وأضاف: "كان لقاء جيدا للغاية، وتستمر العلاقات الوطيدة بين بلدينا".

وأوضح: "لم نتوصل إلى أي اتفاق سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاق".

وتابع: "وفي حال تحقق ذلك، أبلغتُ رئيس الوزراء بأن هذا سيكون خيارنا المفضل. أما في حال تعذر ذلك، فسننتظر لنرى ما ستؤول إليه الأمور".

وأردف قائلا: "في المرة السابقة، قررت إيران أن من مصلحتها عدم إبرام اتفاق، فتلقّت ضربة "مطرقة منتصف الليل"، ولم يكن ذلك في صالحها، نأمل أن تكون إيران هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية".

وختم ترامب تغريدته بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا التقدم الكبير المُحرز في غزة، وفي المنطقة عموما. يسود السلام بالفعل في الشرق الأوسط. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

من جهته، ذكر مكتب نتنياهو: "أنهى رئيس الوزراء لتوّه اجتماعا في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وفريقه. ناقش الجانبان خلال الاجتماع المفاوضات مع إيران، والأوضاع في غزة، والتطورات الإقليمية. وقد شدد رئيس الوزراء على الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل في سياق المفاوضات، واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والاتصال الوثيق بينهما".

هذا وكشف مراسلنا أن محادثات ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض استغرقت قرابة 3 ساعات.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن اجتماع نتنياهو وترامب يضم وزيري الخارجية والحرب الأميركيين ماركو روبيو وبيت هيغسيث ومبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

في المقابل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو سيخبر ترامب: "اتفاق جيد مع إيران يجب ألا يكون له تاريخ انتهاء، ويمنعها من الوصول إلى القنبلة النووية نهائيا".

وأضافت أن "هناك تقديرات إسرائيلية بأن طهران تسعى لكسب الوقت في المفاوضات مع واشنطن واحتمالية التوصل لاتفاق ضئيلة".

وقبل لقائه مع ترامب، التقى نتنياهو بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووقع على انضمامه كعضو في "مجلس السلام".