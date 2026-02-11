وأضافت الوزارة في التحديث الذي نشرته على منصة "إكس": "القانون دخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 20 يناير 2026، وينطبق على جميع الأطفال دون سن 14 عاما داخل روسيا وكذلك في الأراضي الأوكرانية التي ضمّتها روسيا".

وتابعت: "من المرجّح بدرجة كبيرة أن يهدف القانون الروسي إلى زيادة الصعوبات أمام الأوكرانيين الذين لديهم أطفال ويسعون إلى مغادرة المناطق الأوكرانية الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية".

وأوضحت: "كما يُعدّ هذا الإجراء إضافة جديدة إلى سياسة (الترويس) التي تنتهجها القيادة الروسية منذ فترة طويلة في الأراضي الأوكرانية المحتلة، والتي تسعى إلى محو الثقافة والهوية والدولة الأوكرانية".

وأكملت: "يأتي ذلك في أعقاب مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 20 مارس 2025، ألزم فيه المواطنين الأوكرانيين المقيمين في روسيا أو في الأراضي الأوكرانية ذات السيادة الروسية بـ"تسوية أوضاعهم القانونية" بحلول 10 سبتمبر 2025، أو مغادرة تلك الأراضي".

وأبرزت الوزارة: "من شبه المؤكد أن الهدف من ذلك كان إجبار المواطنين الأوكرانيين المقيمين في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية على قبول جوازات السفر والجنسية الروسية. كما أن الذكور الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا ويحملون جوازات سفر روسية يكونون عرضة للتجنيد في الجيش الروسي".