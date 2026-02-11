وصرح قادة القوات المسلحة، في مناسبات مختلفة، أن أي اعتداء عسكري على إيران، ولو محدودا، يُعد بمثابة حرب، وليست حربا يمكن أن تقتصر على مناطق جغرافية محدودة، وليست مجرد مواجهة بين طرفين فقط.

من جانبه، أكد أمينُ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قبيل مغادرتِه مسقط إلى الدوحة أن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين العُمانيين كانت "مثمرة للغاية".

وأوضح لاريجاني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت "جيدة نسبيا"، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لدفع هذه المحادثات باتجاه التوصل إلى حل.

وأبرز أنه من المُبكر إصدارُ حكم كامل استنادا إلى جلسة واحدة من المفاوضات داعيا إلى متابعة المسار في جولاته المقبلة.

هذا وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع لاريجاني سبل خفض التوتر في المنطقة والعلاقات بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن بلاده لم ولن نتفاوض على قدرتها الصاروخية، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم تحديد موعد الجولة الثانية من المفاوضات حتى الآن.

من ناحيته، أبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استعداد طهران لمناقشة مستوى التخصيب وكمية الاحتياطيات مشترطا في الوقت نفسه احترام حقوق إيران المعترف بها في إطار المعاهدات الدولية.