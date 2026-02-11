كما أشار إلى أن روسيا وأرمينيا يجمعهما عدد من المشاريع التكاملية التي تسهم في استمرار التعاون بينهما.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقاً على المشاريع النووية بين يريفان وواشنطن، إن الخبرة النووية الروسية تتفوق على نظيرتها الأميركية، فيما تكلفة الخدمات أقل.

واتفقت أرمينيا والولايات المتحدة، الاثنين، على التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع حليف وثيق سابق لروسيا، وذلك بعدما توسطت في إبرام اتفاق سلام بمنطقة جنوب القوقاز قبل أشهر.

وخلال زيارة إلى أرمينيا تستغرق يومين، وقع جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، ونيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني على بيان بشأن الاتفاق النووي.