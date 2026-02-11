وقال بقائي، في مقابلة مع شبكة "PBS" الأميركية، إن "انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة عميق للغاية، وليس بسبب سلوك إيران".

وأضاف: "قبل سبعة أو ثمانية أشهر فقط، كنا هدفا لهجوم غير قانوني شنته الولايات المتحدة على منشآتنا النووية. لذا من وجهة نظرنا كان استئناف المحادثات خطوة شجاعة".

وتابع: "لا يوجد شخص عاقل وعقلاني يريد الحرب. لا أحد يريد الحرب. ولكن من وجهة نظرنا، نواجه مثل هذه التهديدات منذ سنوات".

وأوضح: "على مدى العقود الخمسة الماضية، سمعنا مرارا وتكرارا عبارة "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، وذلك دون أي مبرر وجيه. نحن أمة قررت أن تكون حرة وتسعى إلى حق تقرير المصير".

وأكد: "في نهاية المطاف، إذا كان هدف المفاوضات هو التوصل إلى نتيجة، فلا بد من نوع من التسوية، وهذا هو الجزء الأصعب. كانت هذه هي الخطوة الأولى، وعودتنا إلى طاولة المفاوضات بعد ثمانية أشهر تُعدّ بحد ذاتها خطوة بالغة الأهمية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده "لن ترضخ للمطالب المفرطة"، في وقت ينتظر عقد جولة ثانية من المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة.

وأضاف أن إيران "مستعدة لأي عملية تحقق من سلمية برنامجها النووي".