ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إن الاختبارات جاءت في إطار "رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية".

وتُنتج شركة "رافائيل" الدفاعية منظومة "مقلاع داوود" المصممة لاعتراض الصواريخ والقذائف وصواريخ كروز والطائرات والطائرات المسيّرة.

وأوضحت الوزارة أن سلسلة الاختبارات استندت إلى "دروس عملية" مستقاة من الحرب، وشملت "مجموعة من السيناريوهات الصعبة التي تتماشى مع التهديدات القائمة والمتطورة".

وأضافت: "يمثل نجاح هذه الاختبارات إنجازا تقنيا وعمليا إضافيا في تطوير المنظومة، التي أظهرت قدرات عالية الأداء خلال الحرب، حيث نجحت في عمليات اعتراض أنقذت أرواحا وحالت دون وقوع أضرار جسيمة".

وتُشكل منظومة "مقلاع داوود"، العاملة منذ عام 2017، الطبقة الوسطى من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات، والتي تشمل أيضا منظومتي "الشعاع الحديدي" و"القبة الحديدية" قصيرتي المدى، ومنظومة "السهم" المتطورة، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.