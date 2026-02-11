وأضاف: "مستعدون لأي تحقق، لكن جدار انعدام الثقة العالي الذي أقامته الولايات المتحدة وأوروبا لا يسمح لهذه المحادثات بالنجاح".

وأكمل: "لن تخضع إيراننا لتجاوزاتهم. ولن تتراجع إيراننا أمام الظلم والعدوان. لكننا نجري محادثات مع الدول المجاورة بكل ما أوتينا من قوة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "نعرب عن تقديرنا لجميع الدول التي أبدت قلقها إزاء إيران وسعت لحل المشاكل عبر القنوات الدبلوماسية، ومنعت إسرائيل وأميركا من تنفيذ مخططاتهما الخبيثة".

ولفت بزشكيان: "بصفتي مسؤولا حكوميا أعتذر للأمة عن أوجه القصور القائمة وعلى الرغم من كل المشاكل ستستمر الجهود لحلها".

ويهدد ترامب بشن ضربات ‌على إيران ما ‌لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما تتوعد طهران بالرد إذا تعرضت لهجوم، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا.

ويعبر الرئيس الأميركي دوما عن دعمه لأمن إسرائيل الحليف القريب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعدو اللدود لإيران.

وكرر ترامب ‌تحذيره في سلسلة من المقابلات الإعلامية، الثلاثاء، وقال إنه ⁠بينما يعتقد أن إيران تتطلع للتوصل إلى اتفاق فإنه يعتزم القيام "بأمر صارم للغاية" إذا رفضت.

وقال لموقع "أكسيوس" إنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية في إطار التعزيزات الضخمة للقوات ⁠الأمريكية قرب إيران.