وقال هرتسوغ في كانبيرا وإلى جانبه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إنه يتمنى لترامب ونتنياهو النجاح في تحقيق السلام وتقويض "إمبراطورية الشر"ّ الإيرانية، وأن تُناقش "المرحلة التالية في غزة المهمة لنا جميعا والتي آمل أن تجلب مستقبلا أفضل لنا جميعا".

ويجري نتنياهو الزيارة السادسة إلى الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه، وقال إنه سيدعو واشنطن إلى تشديد موقفها إزاء برنامج الصواريخ البالستية لإيران.

جاء كلام الرئيس الإسرائيلي من أستراليا التي يزورها وسط إجراءات أمنية مشددة لمواساة اليهود هناك بعد حادث إطلاق النار في ديسمبر على شاطئ بونداي في سيدني، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأثارت هذه الزيارة احتجاجات في مدن أسترالية عدة نظمها معارضون لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.