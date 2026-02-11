وأفاد موقع "أكسيوس" بأن نتنياهو عقد محادثات فور وصوله إلى واشنطن مع ويتكوف وكوشنر بشأن ملف المفاوضات مع إيران.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية بشأن الملف النووي.

ومن المتوقع أن تتركز محادثات نتنياهو مع ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن نتنياهو يعتزم بحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسبا لفشل المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات العسكرية الإيرانية خاصة برنامج الصواريخ الباليستية.

ووفق "سي إن إن" فإن إسرائيل تضغط لإدراج قيود على الصواريخ الباليستية ودعم طهران لوكلائها ضمن أي اتفاق.

والثلاثاء، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة من ما وصفه بالدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية، داعيا الأميركيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لنتنياهو بالتأثير على إطار هذه المباحثات.