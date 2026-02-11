وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أميركية- إيرانية حول الملف النووي.

ومن المتوقع أن تتركز محادثات نتنياهو مع ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن نتنياهو يعتزم بحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسبا لفشل المفاوضات الأميركية-الإيرانية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات العسكرية الإيرانية خاصة برنامج الصواريخ الباليستية.

ووفق "سي إن إن" فإن إسرائيل تضغط لإدراج قيود على الصواريخ الباليستية ودعم طهران لوكلائها ضمن أي اتفاق.

وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة، الثلاثاء، من ما وصفه بالدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية، داعيا الأميركيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لنتنياهو بالتأثير على إطار هذه المباحثات.

وكتب لاريجاني بحاسبه على منصة إكس إن "نتنياهو في طريقه الآن إلى الولايات المتحدة. يجب على الأميركيين أن يفكروا بحكمة وألا يسمحوا له، عبر الاستعراض والمناورات، بأن يوحي قبل رحلته بأنه يقول: أريد أن أذهب لأعلّم الأميركيين إطار المفاوضات النووية.. وعليهم أن يظلوا متنبهين للدور التخريبي للصهاينة".

وكان لاريجاني، قد وصل الثلاثاء، إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة تأتي في إطار المشاورات الإقليمية بين البلدين، حيث التقى سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي استضافت بلاده المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول مستجدات المفاوضات الإيرانية الأميركية وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل، مع التأكيد على أهمية العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالطرق السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد ترامب تأكيده على رغبة إيران في إبرام اتفاق نووي، محذرا من أن "عدم القيام بذلك سيكون حماقة".

وفي مقابلة مع لاري كودلو من قناة "فوكس بيزنس"، بُثت الثلاثاء، قال ترامب: "كما تعلمون، لدينا أسطول ضخم يتجه حاليا إلى إيران، سنرى ما سيحدث، أعتقد أنهم يرغبون في إبرام اتفاق، وأعتقد أنهم سيكونون حمقى إن لم يفعلوا".

وأضاف: "لقد دمرنا قدراتهم النووية في المرة الماضية، وسنرى ما إذا كنا سندمر المزيد هذه المرة"، قبل أن يؤكد مجددا رغبة إيران في إبرام اتفاق، لكن بشرط أن يكون "اتفاقا جيدا".

وتابع ترامب قائلا: "لا أسلحة نووية، لا صواريخ، لا هذا ولا ذاك، كل الأشياء التي تريدونها"، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.