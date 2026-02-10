وكشف هوكنز في تصريحات لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"أن الوجود الأميركي المكثف في المنطقة يركز بشكل أساسي على حماية القوات الأميركية، وتأمين الممرات البحرية الحيوية، والتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين لمواجهة التهديدات المشتركة.

وتابع أن القيادة المركزية تركز حاليا على ضمان تموضع القوات بشكل مناسب لمواجهة التحديات الراهنة، معتبرا أن هذا الوجود يعزز من فرص التعاون الدفاعي الإقليمي.

وأضاف هوكنز: " سنواصل التنسيق مع حلفائنا لتحقيق الردع. قدراتنا في المنطقة موجودة لمواجهة التحديات والتهديدات وضمان أمن الملاحة وحماية المصالح المشتركة".

كما أشار إلى إحراز "تقدم ملحوظ جدا" في عملية نقل سجناء تنظيم "داعش" إلى العراق، وهو ملف تعتبره واشنطن حيويا لمنع إعادة تشكيل التنظيم.

وأوضح المتحدث: "رسالتنا تتمثل في تحقيق السلام من خلال القوة"، وممارسة الردع لضمان الاستقرار الإقليمي.