ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الصفقة أنه يجري نقل الشحنة إلى مجموعة تعد أكبر معالج للنفط الخام في الدول المتوسطية.

وستكون هذه الشحنة، عند وصولها، أول شحنة إلى إسرائيل منذ منتصف عام 2020، حين استوردت إسرائيل نحو 470 ألف برميل من فنزويلا، وفقا لبيانات شركة "كيبلر".

ولا تعلن إسرائيل عادة مصادر حصولها على النفط الخام، كما أن ناقلات نفطها تختفي من أنظمة التتبع الرقمية عندما تقترب من موانئها.

وذكرت "بلومبرغ" أن هذه الصفقة تعد أحدث مؤشر على كيفية تغيير مسار النفط الفنزويلي بعد إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستتولى الإشراف على مبيعات النفط الفنزولي.

وقبل العملية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته، كان جزء كبير من إنتاج البلاد من النفط يباع للصين، ولكن بعد الـ3 من يناير الماضي بيعت شحنات للهند وإسبانيا والولايات المتحدة.