وكتب لاريجاني بحاسبه على مصة إكس إن "نتنياهو في طريقه الآن إلى الولايات المتحدة. يجب على الأميركيين أن يفكروا بحكمة وألا يسمحوا له، عبر الاستعراض والمناورات، بأن يوحي قبل رحلته بأنه يقول: أريد أن أذهب لأعلّم الأميركيين إطار المفاوضات النووية.. وعليهم أن يظلوا متنبهين للدور التخريبي للصهاينة".

ووصل لاريجاني، يوم الثلاثاء، العاصمة العمانية مسقط في زيارة تأتي في إطار المشاورات الإقليمية بين البلدين، حيث التقى سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي استضافت بلاده المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن اللقاء تناول مستجدات المفاوضات الإيرانية الأميركية وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل، مع التأكيد على أهمية العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بالطرق السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما التقى لاريجاني وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي يتولى الوساطة في المفاوضات غير المباشرة مع الأميركيين، وفق ما أظهرته صور نشرها المسؤول الإيراني على حسابه في تلغرام.

ومن المقرر أن يتوجه لاريجاني بعد مسقط إلى قطر، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وتجري المفاوضات بين واشنطن وطهران في ظل تلويح أميركي باستخدام القوة، وهي الأولى منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو الماضي وشاركت فيها القوات الأميركية. وتؤكد طهران رغبتها في أن تقتصر المباحثات على ملفها النووي، دون التطرق إلى ملفات أخرى من بينها برنامجها الصاروخي.