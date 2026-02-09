وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان إن المشتبه به في إطلاق النار على نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية فلاديمير أليكسييف، الجمعة الماضية، اعترف بأنه كان ينفذ أوامر صادرة عن جهاز الأمن الأوكراني.

وتعرض أليكسييف لإطلاق نار داخل مبنى سكني في موسكو،، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى.

وقالت موسكو إن مطلق النار مواطن روسي من أصل أوكراني يدعى ليوبومير كوربا، جرى استجوابه إلى جانب مشتبه آخر يدعى فيكتور فاسين بوصفه متعاونا معه، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي، في بيان، أن كلا من كوربا وفاسين "اعترفا بذنبهما" وقدما تفاصيل عن عملية إطلاق النار، التي قالا إنها "نفذت لصالح جهاز الأمن الأوكراني".

وقال الجهاز إن كوربا جرى تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني في أغسطس الماضي في مدينة ترنوبل بغرب أوكرانيا، وخضع لتدريب في كييف، وكان يتلقى أجرا شهريا بالعملة الرقمية، مضيفا أنه تلقى وعودا بالحصول على مبلغ 30 ألف دولار مقابل قتل أليكسييف.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن ابن كوربا، لوبوش، وهو مواطن بولندي يقيم في مدينة كاتوفيتسه، "شارك في عملية تجنيد والده" من قبل جهاز الأمن الأوكراني، بمشاركة أجهزة الاستخبارات البولندية.

وعقب الحادث، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا بالوقوف وراء الحادث، لكن كييف نفت ذلك.

ومنذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، قتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن بعض الاغتيالات.

‌وكان أليكسييف مسؤولا عن العلاقات بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة "فاغنر" التي كان يقودها يفغيني بريغوجين، والتي خاضت بعضا من أشرس المعارك في المراحل الأولى من حرب أوكرانيا.