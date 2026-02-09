وذكرت وزارة النقل الأميركية في إشعار ملاحي صدر يوم الإثنين، أن على السفن التي تحمل العلم الأميركي الابتعاد قدر الإمكان عن المياه الإيرانية، مؤكدة أن القوات الإيرانية استخدمت تاريخيا الزوارق الصغيرة والمروحيات للصعود إلى السفن التجارية وإجبارها على دخول المياه الإقليمية الإيرانية، وكان آخرها حادثة وقعت في 3 من فبراير الجاري، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

وأضاف البيان: "عند العبور شرقا في مضيق هرمز، ينصح بأن تبحر السفن قرب المياه الإقليمية لسلطنة عمان".

وأوضح البيان أن على السفن أن تبقى بعيدة قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية دون إخلال بسلامة الملاحة.

ويعد مضيق هرمز شريانا حيويا تعبر منه الشحنات التجارية، خاصة شحنات النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، غير أن إيران هددت بإغلاقه عقب تصاعد التوترات بينها وبين الولايات المتحدة.

والثلاثاء الماضي، لاحقت زوارق إيرانية ناقلة نفط تشارك في برنامج تابع للجيش الأميركي لتوريد الوقود في مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان عقب الحادث، إن قوات من الحرس الثوري الإيراني "ضايقت" سفينة أميركية ترفع العلم الأميركي تدعى "ستينا إمبيراتيف" أثناء عبورها هذا الممر البحري الحيوي.

وأوضحت سنتكوم أن زورقين تابعين للحرس الثوري وطائرة مسيرة اقتربوا من السفينة الأميركية "بسرعات عالية وهددوها بالصعود على متنها والاستيلاء عليها"، قبل أن تتدخل مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة كانت في المنطقة وترافق السفينة إلى بر الأمان.

في المقابل، قالت وسائل إعلام إيرانية إن القوات البحرية الإيرانية دعت السفينة لمغادرة المياه الإقليمية الإيرانية لأنها لم تقدم التصاريح القانونية اللازمة.