جاءت تصريحات ساروار في مؤتمر صحفي عقده بعد يوم من استقالة مورغان ماكسويني، كبير موظفي رئيس الوزراء، واستقالة مدير الاتصالات التنفيذي تيم ألان، يوم الاثنين، وسط أزمة سياسية ناجمة عن تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة رغم علاقاته المعروفة سابقا مع المدان جنسيا الراحل جيفري إبستين.

وقال ساروار، الذي يعد أبرز شخصية في حزب العمال تطالب باستقالة ستارمر حتى الآن: "هذا القرار ليس سهلا ولا خاليا من الألم"، لكنه أكد أن أولويته هي "بلدي، اسكتلندا". وأضاف: "لهذا السبب يجب أن تنتهي هذه الإلهاءات. والقيادة في داونينغ ستريت يجب أن تتغير".

وأوضح ساروار أن الأخطاء المتكررة في داونينغ ستريت تغرق الإنجازات المحتملة، وتهدد فرص حزب العمال في الانتخابات الاسكتلندية المقبلة بعد ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن "الوضع في داونينغ ستريت غير مقبول. كانت هناك أخطاء كثيرة جداً. لقد وعدوا بأن يكونوا مختلفين، لكن الكثير حدث".

كما أشاد ساروار بشخصية ستارمر قائلاً: "كير ستارمر رجل لائق، ومن المعلوم أنني كنت على علاقة جيدة معه دائما، وقد كرس حياته للخدمة العامة"، لكنه أكد أنه لا يمكنه الاستمرار، مضيفا أنه تحدث مع ستارمر صباح اليوم و"من الآمن القول إننا اختلفنا".

رد داونينغ ستريت والمحافظين

ردت داونينغ ستريت سريعا على الدعوة، حيث أصدر متحدث رسمي بياناً يؤكد: "كير ستارمر هو واحد من أربعة زعماء لحزب العمال فقط فازوا في انتخابات عامة. لديه تفويض واضح لمدة خمس سنوات من الشعب البريطاني لتحقيق التغيير، وهذا ما سيفعله".

وفي الوقت نفسه، بدأ وزراء في الحكومة بالدفاع عن ستارمر عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لاحتواء الانهيار الداخلي.

من جانب المعارضة، استغل حزب المحافظين الأزمة، حيث وصف نائب رئيس الحزب مات فيكرز الوضع بأن "الجرذان تهرب من السفينة الغارقة"، داعيا نواب حزب العمال إلى "التوقف عن التذمر وإنهاء معاناة ستارمر". وقالت زعيمة المحافظين كيمي بادنوخ إن استقالة تيم ألان "علامة أخرى على أن ستارمر فقد السيطرة"، مضيفة أن الحكومة "في حالة فوضى داخلية" وغير قادرة على التركيز على مشكلات البلاد مثل ارتفاع البطالة.

رد ستارمر الشخصي

تحدث ستارمر لأول مرة منذ الاستقالات، موجها كلمة لموظفي داونينغ ستريت، مشيدا بماكسويني كصديق وزميل قدم خدمة جليلة، وقال إنهما "غيرا حزب العمال معا وفازا بانتخابات عامة معا".

وأعرب عن أسفه الشديد لتعيين ماندلسون، قائلاً: "الشيء الذي يغضبني أكثر هو تقويض الاعتقاد بأن السياسة يمكن أن تكون قوة خير وتغيير حياة الناس. لقد كنت واضحا تماما في أنني أندم على قرار تعيين بيتر ماندلسون، وقد اعتذرت للضحايا وهذا هو الصواب".

وأكد ستارمر التزامه بأجندة حكومته، مشيراً إلى خطط لرفع نصف مليون طفل من الفقر، وقال: "يجب أن نثبت أن السياسة يمكن أن تكون قوة خير. أؤمن بذلك، وسنمضي قدماً بثقة لتغيير البلاد".

تعود الأزمة إلى تعيين ماندلسون سفيرا في واشنطن عام 2024، رغم معرفة سابقة بعلاقته بإبستين. تم إقالته في سبتمبر بعد تسريب رسائل، لكن وثائق جديدة من ملفات إبستين (نشرت مؤخراً) كشفت عمق العلاقة، مما أثار غضباً داخل حزب العمال. اعتذر ستارمر لضحايا إبستين، مؤكداً أنه "تم خداعه" بشأن مدى العلاقة.

مع استقالة اثنين من كبار مساعديه في أقل من 24 ساعة، ودعوة ساروار – أبرز صوت حزبي حتى الآن – يواجه ستارمر أخطر لحظات قيادته. ينظر إلى الساعات الـ36 المقبلة، خاصة اجتماع نواب حزب العمال البرلماني، كحاسمة لتقييم