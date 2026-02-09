ورجح ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول عسكري ومصدر مطلع اتخاذ قرار الإطلاق خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل.

و"أركتيك سنتري" هي مهمة استطلاع دولية تهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة القطبية، بمشاركة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الدفاعي بين أعضائه.