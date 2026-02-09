ونقلت وكالة مهر عن خامنئي قوله: "إن قوة الأمة ترتبط بإرادة الأمم ومقاومتها أكثر من ارتباطها بالصواريخ والطائرات. الحمد لله، لقد أظهرتم مقاومةً وإرادةً. فأظهروها مجدداً في مختلف المواقف. خيبوا آمال العدو."

وتابع المرشد "ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، يوم 11 فبراير"، وصف هذا اليوم بأنه يوم إظهار قوة وكرامة الشعب الإيراني، مؤكدا أن المشاركة الواسعة في المسيرات من شأنها أن "يجبر العدو على التراجع عن أطماعه تجاه إيران ومصالحها الوطنية".

وقال إن "يوم 11 من فبراير هو تجسيد لكل هذا. يخرج الجميع إلى الشوارع، يهتفون بالشعارات، وينطقون بالحق، ويعلنون تضامنهم وولائهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال في خطابه: "" في 11 فبراير من كل عام، يُكشف النقاب عن قوة وكرامة الأمة الإيرانية. أمة، والحمد لله، مُفعمة بالحيوية، عازمة، ثابتة، شاكرة، واعية بمصالحها ومخاطر الفساد. في ذلك اليوم، حققت الأمة الإيرانية نصرًا عظيمًا، إذ تمكنت من إنقاذ نفسها وبلادها من التدخل الأجنبي. هؤلاء الأجانب سعوا دائمًا إلى إعادة الوضع السابق طوال هذه السنوات".

وأشار المرشد إلى أن "المسيرات الشعبية التي تشهدها مختلف المدن الإيرانية في هذه المناسبة تمثل ظاهرة فريدة من نوعها في العالم (…) وأن مثل هذه الحشود لم تشاهد في دول أخرى بعد سنوات طويلة من الاستقلال واليوم الوطني".

وأكد أن "الأمة الإيرانية تظهر قوتها الحقيقية من خلال الحضور الشعبي في الشوارع، وهو ما يؤدي إلى إحباط مخططات أولئك الذين طمعوا في الجمهورية الإسلامية ومصالح الشعب الإيراني".