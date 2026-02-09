وقال الجيش الكوري الجنوبي إن طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "إيه إتش 1 إس ‌كوبرا"، تحطمت خلال ⁠مهمة تدريبية روتينية في مقاطعة جابيونغ شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين.

وقال الجيش في بيان إن الهليكوبتر سقطت لأسباب لا تزال غير واضحة.

ونقل ⁠فردا الطاقم إلى مستشفي قريب، إلا أنهما فارقا الحياة لاحقا متأثرين بجراحهما.

وأوقف الجيش ‌الكوري الجنوبي تشغيل جميع طائرات الهليكوبتر من هذا الطراز عقب الحادث، وشكل فريقا للتحقيق في أسبابه.

وقال الجيش إن المهمة التدريبية تضمنت ممارسة إجراءات الهبوط الاضطراري من دون إيقاف تشغيل المحرك.