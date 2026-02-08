وقال المحامي مصطفى نيلي إن المحكمة أدانت محمدي بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جرائم"، وقررت سجنها ستة أعوام، إضافة إلى منعها من السفر لمدة عامين.

كما قضت بسجنها عاما ونصف عام بتهمة "ممارسة أنشطة دعائية"، فضلا عن إلزامها بقضاء عامين في مدينة خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية شرقي إيران.

وأوضح نيلي أن القضاء الإيراني يعتمد مبدأ إدماج العقوبات، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ليس نهائيا وقابل للاستئناف.

وأعرب المحامي عن أمله في الإفراج المؤقت عن موكلته بكفالة، لتمكينها من تلقي العلاج، نظرا إلى وضعها الصحي.

وتبلغ نرجس محمدي من العمر 53 عاما، ونالت جائزة نوبل للسلام عام 2023.