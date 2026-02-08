وقال ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، إن إصلاح النظام الانتخابي بات ضرورة، مضيفا: "إما أن نصلح الانتخابات، أو لن يبقى لنا بلد".

وأضاف: "أدعو جميع الجمهوريين إلى النضال من أجل ما يلي: قانون إنقاذ أميركا!".

وأوضح: "1- يجب على جميع الناخبين إبراز بطاقة هوية الناخب. 2- يجب على جميع الناخبين إبراز ما يثبت جنسيتهم الأميركية للتسجيل في الانتخابات. 3- لا يُقبل التصويت عبر البريد (إلا في حالات المرض، أو الإعاقة، أو الخدمة العسكرية، أو السفر)".

وتأتي تصريحات ترامب في سياق الجدل المستمر داخل الولايات المتحدة حول قوانين الانتخابات، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إجراءات التصويت وضمان نزاهة العملية الانتخابية.