وقال مصدر عسكري إن سلاح الجو الإسرائيلي دفع بطائرات مقاتلة لمرافقة الطائرة وإعادتها إلى إسرائيل بعد إقلاعها.

وجاء الاشتباه بعد أن تلقّى أحد الركاب، بحسب ما أُفيد، "رسالة تهديد" على هاتفه.

من جهته، قال متحدث باسم سلطة المطارات الإسرائيلية إن "قوات الأمن تصرّفت وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، بسبب سلوك مريب على متن الطائرة"، مشيرا إلى أن "الحدث انتهى".

وأضاف المتحدث: "هبطت الطائرة، وتبيّن أنه لم يكن هناك أي حادث حقيقي".