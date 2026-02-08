وذكرت وسائل إعلام عبرية أن محكمة عسكرية إسرائيلية أجازت، مساء السبت، نشر اسم الضابط، ليتبيّن أنه النقيب تومر إيغس، الذي كان محتجزا في سجن "نفيه تسيدك" منذ عام 2020.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، وُلد إيغس في 15 أكتوبر 1996 بمدينة حيفا، وتوفي في 17 مايو 2021 داخل السجن العسكري، في ظروف لم تُحسم طبيعتها حتى الآن.

وأشارت مصادر محلية إلى أن إيغس كان يُعد من أبرز الكفاءات الشابة في مجال الحاسوب، إذ حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا، وخدم ضابطا في وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.

وتمتع إيغس بقدرات متقدمة في أمن المعلومات وتحليل الإشارات وتطوير البرمجيات، كما كان يتقن العبرية والإنجليزية بطلاقة، إضافة إلى إلمام بالإسبانية والروسية والفارسية. وانضم إلى سلاح الاستخبارات في مارس 2016، ونال عدة شهادات تقدير، وكان ضمن فريق حاز جائزة الأمن الإسرائيلية.

وأُلقي القبض على إيغس في سبتمبر 2020، بعد الاشتباه بتورطه في مخالفات أمنية خطيرة تتعلق بـ"تعريض أمن الدولة للخطر"، حيث خضع لتحقيقات من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وقضى نحو 10 أشهر في السجن قبل وفاته.

من جهتها، أفادت قناة "i24news" أن المدعية العسكرية العامة السابقة، اللواء يفعات تومر-يروشالمي، أنهت في فبراير 2025 الرأي القانوني النهائي بشأن القضية، مشيرة إلى أن الوفاة نتجت عن سلسلة إخفاقات عميقة وسلوك مهمل من عدة جهات، إلى جانب متابعة طبية غير كافية.

وأكدت النيابة العسكرية، استنادا إلى تقارير الطب الشرعي وآراء خبراء طبيين، أنه لا يمكن الجزم بأن إيغس أقدم على الانتحار، لعدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغيّر سلوكي سابق، أو أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة.