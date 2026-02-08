وأضاف: "الحرب ستؤدي في كل الأحوال إلى عرقلة تقدم المنطقة وتطورها لسنوات وسيتحمل عواقبها دعاة الحرب من الولايات المتحدة وإسرائيل".

وجاءت تصريحات موسوي بعد يومين من مفاوضات عُقدت مع واشنطن في مسقط.

وهذه أول جولة محادثات منذ أن شنّت الولايات المتحدة في يونيو ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الاثني عشر يوما التي بدأتها إسرائيل على إيران.

وتشهد الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني حراكا حذرا، وسط مساعٍ غير مباشرة لإحياء مسار التفاوض، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من القضايا، ما يجعل مستقبل هذه المحادثات مرتبطا بالقرارات التي ستُتخذ في عواصم الدول المعنية خلال المرحلة المقبلة.