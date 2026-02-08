وأضاف ساعر أن محاولة إيران الحصول على أسلحة نووية تشكل خطرا واضحا على السلام العالمي، متهما النظام الإيراني بنشر الإرهاب خارج حدود الشرق الأوسط، بما في ذلك أميركا اللاتينية، عبر شبكات وحلفاء في عدد من المناطق.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن بلاده تدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكدا أن نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح يمثل ضرورة أمنية لا يمكن التنازل عنها.

وأوضح ساعر أن هذا البند يشكل جوهر الخطة، مؤكدا أن نزع السلاح شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لسكان القطاع أنفسهم.

وجاءت هذه التصريحات خلال استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي لنظيره من باراغواي، حيث ثمن قرار أسونسيون نقل سفارتها إلى القدس، ومشيدا بتصنيف باراغواي للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وتأتي هذه المواقف في وقت تتكثف فيه التحذيرات الإسرائيلية من تنامي القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية، بالتوازي مع نقاشات سياسية ودبلوماسية متواصلة بشأن مستقبل قطاع غزة وتداعياته على أمن المنطقة.