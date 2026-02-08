وقال عراقجي إن إيران ستختار الدبلوماسية إذا اختارها الطرف الآخر، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للإجابة عن أي تساؤلات في إطار التفاوض القائم على الاحترام المتبادل، دون خضوع للضغط أو التسلط من أي جهة.

وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية لم يحقق أهدافه، مؤكدًا أن "الطريق الوحيد المتاح أمام الطرف الآخر هو التفاوض".

ورفض عراقجي بشكل قاطع أي مطالبات بتصفير تخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أن هذا الحق غير قابل للتفاوض، وقال: "نصر على تخصيب اليورانيوم لأنه ليس لأي جهة أن تملي علينا ما يجب أن نقوم به".

وختم بالقول إن إيران متمسكة بحقها في برنامجها النووي، حتى وإن أدى ذلك إلى تصعيد أو نشوب حرب.