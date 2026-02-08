والأسبوع الماضي، تم تنصيب عصفورة، رجل الأعمال المحافظ والرئيس السابق لبلدية تيغوسيغالبا، رئيسا لهندوراس بعد فوزه في انتخابات نوفمبر بدعم من ترامب.

وكان ترامب هدّد بقطع المساعدات عن أفقر دولة في أميركا الوسطى إذا هُزم "صديقه".

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "لقد عقدت اجتماعا مهما جدا مع صديقي ورئيس هندوراس، نصري (تيتو) عصفورة".

وأضاف: "بمجرد أن قدمت له دعمي القوي، فاز في الانتخابات! أنا وتيتو نتشارك العديد من القيم التي تضع أميركا أولا. لدينا شراكة وثيقة في مجال الأمن".

وأشار إلى أن الطرفين ناقشا الاستثمار والتجارة بين البلدين.

ومن المقرر أن يتحدث عصفورة إلى وسائل الإعلام، الأحد، بشأن المحادثات التي أجراها مع ترامب.

وكان عصفورة التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 12 يناير وقد أعلن الجانبان بعد ذلك خططا لإبرام اتفاق تجارة حرة.

وقد منح هذا الفوز ترامب حليفا آخر في أميركا اللاتينية بعدما حلّ محافظون ركزوا حملاتهم الانتخابية بشكل كبير على الجريمة والفساد، مكان اليساريين في تشيلي وبوليفيا والبيرو والأرجنتين.

ويمارس ترامب ضغوطا على الدول الواقعة في الفناء الخلفي لواشنطن لإجبارها على الاختيار بين إقامة علاقات وثيقة مع واشنطن أو مع بكين.