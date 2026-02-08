وأوضحت "بيثامب" أنها أرسلت عن طريق الخطأ 620 ألف بيتكوين تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 40 مليار دولار، وقامت بتعليق عمليات التداول والسحب لـ 695 مستخدما في غضون 35 دقيقة من وقوع الخطأ الجمعة.

وبحسب تقارير محلية كان من المفترض أن ترسل "بيثامب" حوالي 2000 وون (1.37 دولار أميركي) لكل عميل في إطار عرض ترويجي، لكنها حوّلت بالخطأ ما يقارب 2000 بيتكوين لكل مستخدم.

وقالت "بيثامب" في بيان "نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي لحق بعملائنا نتيجة للخطأ الذي حدث أثناء عملية توزيع هذا العرض الترويجي".

وأكدت المنصة أنها استعادت 99.7 بالمئة من عملات البيتكوين التي أُرسلت بالخطأ، وأنها ستستخدم أصولها الخاصة لتغطية المبلغ المفقود بالكامل.

وأقرّت المنصة بأن الخطأ تسبب لفترة وجيزة في "تقلبات حادة" في أسعار البيتكوين، إذ قام بعض المستلمين ببيع العملات، وأضافت أنها سيطرت على الوضع في غضون خمس دقائق.

وأظهرت الرسوم البيانية انخفاضا طفيفا في أسعار العملة بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 81.1 مليون وون كوري على المنصة في ساعة متأخرة الجمعة.

وفي بيان منفصل السبت أوضحت منصة "بيثامب" أن بعض عمليات التداول نُفذت بأسعار غير مواتية للمستخدمين نتيجة لانخفاض الأسعار خلال الحادث الذي وقع الجمعة، بما في ذلك "البيع بدافع الذعر".

وأكدت المنصة أنها ستعوّض على العملاء المتضررين بتغطية فرق السعر بالكامل بالإضافة إلى مكافأة بنسبة 10 بالمئة.

وكانت المنصة قد أكدت أن الحادث "لا علاقة له بأي اختراق خارجي أو خروقات أمنية".

وشهدت عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، انخفاضا حادا هذا الأسبوع بدد المكاسب التي حققتها عقب فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.