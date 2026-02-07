وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء سيبحث مع ترامب المفاوضات مع إيران، لافتا إلى أن نتنياهو يرى أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم المقدم لما وصفه بـ"المحور الإيراني".

وتأتي هذه التصريحات بينما تحركت واشنطن وطهران لإعادة فتح قنوات التفاوض بشكل غير مباشر حول الملف النووي؛ إذ استضافت سلطنة عُمان محادثات وُصفت بأنها بداية "جيدة" بين الجانبين، وسط تباين واضح بشأن نطاق التفاوض.

وتؤكد إيران على حصر المفاوضات في الشق النووي، في حين يشير مسؤولون أميركيون إلى رغبتهم بإدراج ملف الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني للفصائل المسلحة في المنطقة ضمن أي مسار تفاوضي أوسع.

وبحسب تقارير، يتزامن توقيت زيارة نتنياهو المتوقعة إلى واشنطن مع ترتيبات أميركية لاجتماع يتعلق بملف غزة ضمن مبادرة "مجلس السلام".

وفي موازاة المسار الدبلوماسي، ما تزال أجواء التوتر قائمة؛ إذ حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، من أن إيران ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم أميركي.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، في وقت سابق السبت، أن "أي مغامرة ضد إيران ستكون لها عواقب وخيمة".

هذا وكشف موقع "أكسيوس" أن مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، زارا، السبت، حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في بحر العرب.

وتُعد حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وفق "أكسيوس"، "رأس الحربة" لأي ضربة أميركية محتملة ضد إيران في حال تطور التصعيد بين الدولتين.